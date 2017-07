Bonifacio : un incendie a déjà ravagé 200 hectares

© Joseph Corsu / Facebook

200 hectares de végétation ont déjà été ravagés par les flammes ce lundi. Un feu est parti au lieu-dit Punta di Ficu, près de Bonifacio.La circulation est interrompue sur la RT 40 interrompue entre Figari et Bonifacio. Une déviation est prévue par la RD 859 (Figari/Porto Vecchio).De nombreux incendies se propagent en Corse ce lundi. Après un feu à Vero , en Corse-du-Sud, un incendie se poursuivait sur la commune de Lucciana (Haute-Corse). En début d’après-midi, on apprenait cet important départ de feu à Bonifacio, deux incendies à Ponte Novu et un, moins important, à Oletta (3 ha) et Volpajola (2 hectares). Entre Santa-Reparata-di-Balagna et Speloncato, huit hectares de maquis sont partis en fumée. Les pompiers sont encore sur place à 16 heures.