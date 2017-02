La Corse à 400 km d'altitude vue par Thomas Pesquet

Approche parfaite du #Dragon, par en-dessous de l’ISS. Sous nos yeux, un Dragon à 5km environ, et la #Corse à 400km. Pas la pire vue. pic.twitter.com/OUpL6uRVb4 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 23 février 2017

Thomas Pesquet était au-dessus de la Corse il y a encore une petite heure. Il se trouve désormais loin mais a régalé les réseaux sociaux d'une nouvelle photo de l'île.

Un nouveau cliché pris à 400 km d'altitude de toute beauté, qui risque d'être beaucoup partagé et commenté. On peut également voir la capsule dragon, située à environ 5 km de la station spatiale. La capsule est notamment chargée de livrer des macarons à l'astronaute pour ses 39 ans, le 27 février prochain.



Thomas Pesquet a rejoint en novembre la station spatiale internationale (ISS) pour une mission de six mois. Le Français va réaliser à son bord pas moins de 62 expériences pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA) et du Centre national d'études spatiales (Cnes, France). Et 55 autres en coopération avec les agences spatiales américaine, canadienne et japonaise.



Le Français étudiera ainsi l'impact de l'apesanteur sur la musculature, une analyse dont les résultats pourraient aider à soigner les myopathies. Il essaiera aussi des technologies susceptibles de révolutionner la purification de l'eau ou des matières autonettoyantes utilisables à terme dans les hôpitaux.