Un GPS entièrement vocal

Malvoyant, Nicolas Linder parcourt 200 kilomètres en Alsace

Nicolas Linder et Daniel Budin achèvent jeudi 27 juillet 2017 une randonnée de neuf jours à travers l'Alsace, de Wissembourg à Masevaux. Tous les deux malvoyants, ils ont pu accomplir ce périple grâce à un GPS adapté.

Nicolas Linder et Daniel Budin auront parcouru 200 kilomètres à pied en moins de dix jours. Partis de Wissembourg le 21 juillet 2017, les deux amis traversent l'Alsace du Nord au Sud, jusqu'à Masevaux. Date d'arrivée prévue : le 29 juillet 2017.Pour les guider, les deux amis, malvoyants, ont un GPS entièrement vocal adapté aux déficients visuels. Après un temps d'adaptation pour apprendre à s'en servir, ce GPS, disponible gratuitement via les associations Vue d'ensemble Y voir et Vue du coeur , permet aux malvoyants de sortir non accompagnés.Avec leur canne pour les prévenir des obstacles sur la route, et leur GPS branchés, les deux amis peuvent donc suivre leur route en discutant tranquillement. Un réel plaisir pour Nicolas Linder qui voulait découvrir sa région. "Si je n'avais pas ces moments là, je serai restée enfermé dans la bulle de mon handicap", explique t-il. Grâce à son GPS, ce dernier avait par ailleurs déjà passé une dizaine de jour sur le lac Baïkal.En France, moins de 10% des malvoyants sortent seuls de chez eux. Grâce à ce GPS, Nicolas Linder espère que ce chiffre augmentera considérablement.