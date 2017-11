Météo : orage, rafales de vent et pluie dans le Bas-Rhin

Orage violent

On a vu ça...tempête pluie, vent et orage sur la Cus... https://t.co/ElCOkFgCkq — MamanCroco (@CrocodesChamps) 12 novembre 2017

Plus qu'un orage. La foudre est tombée sur qqch d'important. Des appareils grillés dans le Neudorf, plus de feux de circulation... — Swagmantha (@schmaow) 12 novembre 2017

© Photo fournie par les pompiers du Bas-Rhin

De l'orage, du vent, de la pluie. Un dimanche de novembre hivernal pour les Alsaciens ce 12 novembre. Tous, ou presque l'ont ressenti, notamment aux alentours de 13h15 : un flash aveuglant d'une seconde ou deux suivi d'un coup de tonnerre très violent. Du coup, chacun témoigne sur la toile :



Nous avons joint Météo France qui nous a confirmé l'épisode orageux : "les orages d'hiver sont souvent plus violents que les orages d'été, les vents sont allés jsqu'à 75 km/h en plaine notamment du coté d'Enthzheim et jusqu'à 140 km/h au Markstein" souligne Isabelle Lebrun, prévisionniste conseil Alsace à Météo France. Isabelle Lebrun ajoute que l'épisode orageux est passé, que les averses vont se poursuivre et la limite pluie-neige se situer aux alentours de 500 mètres. La semaine prochaine devrait être plus calme avant le retour d'une perturbation le week end prochain.



Grosse journée pour les pompiers

Les pompiers ont été énormément sollicités toute la journée. 566 appels et 84 interventions dans le Bas-Rhin liées aux intempéries.



Les vents violents qui ont ici et là provoqué des dégâts matériels importants comme sur cette photo à Ingwiller.



A Ingwiller ce dimanche. / © Photo fournie par les pompiers du Bas-Rhin.