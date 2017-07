Sécheresse: l'Alsace limite sa consommation d'eau

"Depuis la fin de l'été 2016, il pleut dans le Haut-Rhin beaucoup moins qu'il ne faudrait (...) Les nappes ne se sont donc pas rechargées de façon satisfaisante", a dit mardi la préfecture du Haut-Rhin dans un communiqué. La situation est jugée "préoccupante" sur l'ensemble du département et elle "pourrait globalement perdurer voire se dégrader rapidement", a averti la préfecture. Un constat similaire avait été dressé la semaine dernière par la préfecture du Bas-Rhin.



Les collectivités et les particuliers ont été invités à ne pas arroser les espaces verts et à ne pas laver les véhicules, les rues et les trottoirs pendant les heures chaudes. Les agriculteurs ont été appelés à mettre en place "rapidement" une gestion concertée "des prélèvements en cours d'eau".

Les cultures céréalières représentent 56 % de la surface agricole utile (SAU), soit environ 190.000 ha pour 4.000 exploitations agricoles et le maïs, gros consommateur d'eau, représente 80% de la production céréalière de la région. Le comité sécheresse du département du Bas-Rhin doit se réunir le 20 juillet pour "examiner l'évolution de la situation et proposer le cas échéant la mise en place de mesures de restriction", a annoncé la préfecture.