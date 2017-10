Il est arrivé comme prévu ce lundi matin place Kléber à @strasbourg_eurometropole et inonde déjà les rues de la capitale d'une odeur familière ... celle de Noël ! Tout le monde se pose la même question... A quoi ressemblera le Grand Sapin cette année ? Sera-t-il aussi beau que l'année dernière ? A. Perreaut/A. Fontoin Une publication partagée par France 3 Alsace (@france3alsace) le 30 Oct. 2017 à 1h44 PDT

Il a commencé par se briser en deux une semaine avant . Il a fallu en trouver un autre. Et c'est ce "second choix" qui trône depuis ce lundi matin, place Kléber à Strasbourg. Coupé dans la forêt de Senones, ce, pèse 9 tonnes et est âgé de 95 ans. Il a été dressé ce lundi matin vers 9 heures, sur la place Kléber. Du béton a été coulé dans la fosse qui accueille le sapin. Reste à habiller l'arbre : lui rajouter quelques branches pour l'étoffer un peu, puis viendront les phases de décoration.