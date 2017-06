Prise d'otages au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube)

© France 3 Champagne-Ardenne

Unu dans une cellule au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube) depuis 16h40 ce mercredi 14 juin. Le détenu serait équipé d'une arme blanche artisanale. Il purgerait actuellement la fin d'une peine de dix ans.Une cellule de crise a été activée. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg et la préfète de l’Aube sont sur place.L’équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS : forces d’intervention de l’administration pénitentiaire) de Paris a été appelée et se rend sur les lieux.Le centre de détention de Villenauxe-la-Grande est un établissement pénitentiaire hébergeant des personnes condamnées à des peines de plus de deux ans. Il compte 606 places et héberge 444 personnes détenues.