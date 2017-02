Une heureuse rencontre entre art et handicap

Favoriser l'épanouissement artistique des personnes en situation de handicap, tel est l'objectif de l'Association régionale d'aide au(x) handicapés moteurs. - Catherine Munch et Xavier Ganaye

Pour cela, elle peut compter sur des gens généreux comme l'artiste Francis Waydelich, le carrossier Hubert Haberbusch ou le mécène Francis Hentz que nous avons rencontrés à Strasbourg.De plus en plus souvent en effet on évoque les droits des personnes handicapées. Elles sont censées avoir accès à tout, comme tous les autres citoyens. On évoque souvent leurs difficultés pour entrer dans des lieux publics, voyager en transports en commun. Mais il y a aussi des domaines comme celui de l'art qu'elles veulent explorer. Des artistes s'investissent à leurs côtés pour leur faire vivre des moments d'exception. Suivez notre Route 67...