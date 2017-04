Fessenheim : un recours en justice déposé la semaine prochaine

"Un recours symbolique"

Philippe Richert apporte son soutien

La Région, le Département, la Communauté de communes de Pays Rhin-Brisach et la commune de Fessenheim vont déposer un recours conjoint contre le décret ministériel autorisant la fermeture de Fessenheim "Ce sont quatre collectivités qui ont intérêt à agir ensemble contre une décision arbitraire et injustifiée", explique Claude Brender.Le maire UDI de Fessenheim évoque unet compte sur les échéances électorales à venir.L'élection présidentielle et les législatives vont en effet orienter la position du prochain gouvernement sur la question. "Nous avons l'espoir de mieux discuter avec le prochain président qu'avec la majorité actuelle (...) les territoires ont été laissés pour compte dans le processus décisionnel."[Philippe Richert] "clarifie la position de la région", se réjouit par ailleurs Claude Brender."Dans un contexte de nécessaire transition énergétique, à laquelle je souscris, il est inéluctable que des fermetures de centrales nucléaires doivent intervenir à terme. Toutefois, l’usine de Fessenheim mérite mieux que d’être un sacrifice sur l’autel médiatique et politique, avec des conditions de fermeture inimaginables en termes de dynamique territoriale, de la ville de Fessenheim à l’échelle de la Région Grand Est."