L’ourson polaire du zoo de Mulhouse présenté au public

L'ourson polaire Nanuq présenté au public



Nanuq

A quoi ressemble un ourson polaire ? On en voit parfois à la télévision ou au cinéma mais depuis 20 ans, aucun jeune ours blanc n’est né dans un zoo français. Sauf à Mulhouse, en novembre dernier . Et c’est ce lundi que la jeune oursonne a été présentée au public. Le public a voté : elle s’appelle Nanuq, ours polaire en inuit.Sous les yeux des hommes, elle a découvert son enclos et été baptisée. Le public a voté : elle s’appelle Nanuq, ours polaire en inuit.Jusqu’à présent, l’oursonne était particulièrement choyée car l’espérance de vie de petits ours blancs, en captivité ou dans la nature, est faible. Après avoir passé trois mois isolée dans le noir avec sa mère, elle vient de commencer à vivre à l’air libre et jusqu’à présent, la mère et l’enfant étaient tenus à l’écart du public.Pour ceux qui s’inquièteraient du stress vécu par l’ourson lié à sa découverte, le zoo rassure : "Nous sommes très attentifs à son bien être et à celui de sa maman . Les tournages et présence des médias sont gérés en limitant les accès journaliers de façon à ce qu'aucun stress ne soit généré."