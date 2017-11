Reims. Un individu suspect interpellé dans un train, la gare est évacuée

Mise à jour

Gare de @VilledeReims évacuée, les passagers du TGV Paris-Reims-Sedan qui descendaient à Reims ont pu sortir en gare de Maison Blanche pour les autres il faut attendre encore entre 30 mn #Deminage #individu suspect @SNCF_CA @France3CA pic.twitter.com/fXqICOOEV5 — Laurence Laborie (@LauLaborie) 11 novembre 2017

Des policiers du GIPN sont intervenus en gare de Reims pour appréhender le suspect, samedi 11 novembre. / © Carlos Gil Silveira/France 3 Champagne-Ardenne

Un homme suspect a été interpellé par les forces de l'ordre en gare de Reims, samedi 11 novembre vers 19h20. Suite à l'opération policière, la gare et ses environs ont été évacués.L'individu a été appréhendé dans le train de 19h13, qui devait rallier Reims à Paris. D'après les personnes sur place, les passagers de la voiture n°15, où se trouvait le suspect, ont été invités à témoigner auprès de la police.. Les usagers et le personnel de la gare attendent sur le parvis et le parc Colbert en attendant le résutat des opérations de déminage qui se déroulent actuellement (à 20h30). Aucune reprise n'est prévue avant 21 heures ou 21h30, a annoncé la SNCF.