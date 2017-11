Frouard : sauvetage d'un cheval dans une fosse à vidange

Sauvetage d’un cheval tombé dans une fosse ce matin à #Frouard.Le travail combiné des #Pompiers de Pompey, renforcés par leurs collègues spécialistes du #Grimp, #Anim,#SD et une vétérinaire a permis une fin heureuse. pic.twitter.com/Pi8eHem8z1 — SDIS 54 Pompiers (@CODIS54) 11 novembre 2017

C'est la propriétaire de l'animal, âgée de 17 ans, qui a découvert la fugue de son cheval, samedi 11 novembre 2017 dans la matinée. Celui-ci est sorti de son enclos et a gambadé en curieux jusqu'au garage de la famille qu'il a entrepris de visiter.



Mal lui en a pris car lorsqu'il a posé ses quatre pattes sur les planches recouvrant une fosse à vidange, ces dernières se sont cassées sous son poids et l'animal est tombé, sur le dos, au fond de la fosse ainsi ouverte.



La jeune fille a alors tenté d'aider son cheval mais a pris un violent coup de sabot nécessitant son évacuation sur l'hôpital de Nancy.



Les pompiers de Pompey sont alors intervenus mais face à l'étroite configuration des lieux, empêchant notamment l'emploi d'une grue de levage, ils ont décidé de faire appel à leurs collègues spécialisés : ceux du GRIMP, ceux du sauvetage-déblaiement et une équipe du risque animalier.



Afin de calmer An'po, 450 kg, durant les opérations destinées à le secourir, ils ont également été assistés par la vétérinaire de l'animal.



Au total, ce sont près de 25 pompiers qui sont intervenus pendant trois heures.



Mais tout est bien qui finit bien : l'animal libéré ne souffre finalement que de quelques contusions et d'une légère hypothermie. Sa jeune maîtresse devrait pour sa part sortir rapidement de l'hôpital.