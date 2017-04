15 minutes pour convaincre : la clé mosellane de Marine Le Pen

"Je veux rendre aux Français les clés de la maison France, s'ils me font la confiance de m'élire." #15minutesPourConvaincre pic.twitter.com/agZ9ADodki — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 avril 2017

"Je veux rendre aux Français les clés de la Maison France. Un chef d'entreprise de Moselle m'a offert la clé de son entreprise, un vrai moment d'émotion. Je la poserai sur mon bureau à l'Elysée si les Français me font la confiance de m'élire". Jeudi 20 avril, sur France 2, la candidate Front National à l'élection présidentielle a voulu s'adresser aux entreprises dans ce geste télévisuel bien préparé.Lors de cette intervention dans l'émission "15 minutes pour convaincre", chaque candidat devait rapporter un objet en début d'interview et préciser sa symbolique. Cette émotion procurée par un chef d'entreprise à Marine Le Pen provient en l'occurence d'un patron militant, et ... élu FN au Conseil régional du Grand Est.

Le propriétaire de cette désormais fameuse clé, nous l'avons retrouvé. Il gère une entreprise implantée à Forbach, spécialisée dans la menuiserie. Celle-ci emploie 26 salariés et son gérant l'a créée en 1995. Point clé de l'histoire, Pascal Jenft est également conseiller régional Front National. Ex militant UMP, il a pris sa carte dans le parti frontiste en 2014.



Marine Le pen avait fait étape en Moselle dans cette société industrielle le 18 janvier 2017, accompagnée de Florian Philipot, candidat malheureux aux élections municipales à Forbach. Pour cette visite d'entreprise en terrain conquis et hautement médiatisée, la candidate frontiste avait vanté le produire en France.



Le coup de pub pour cette entreprise a été vu par 5,10 millions de téléspectateurs hier soir.



Contacté par France 3 Lorraine, le chef d'entreprise a fait part de son agréable surprise, lorsqu'il a vu cette clé en direct. Il ignorait qu'elle serait brandie par sa candidate. "J'ai apprécié ce geste, car je crois en elle, pour moi c'est un message adressé aux chefs d'entreprises. En lui donnant cette clé, j'ai voulu remettre mon destin entre ses mains".