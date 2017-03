Forbach : 18.000 euros volés aux compagnons d'Emmaüs

Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans la sinistrose: des bandits, il y en a toujours eu.

Une plainte a été déposée mercredi 8 mars 2017 au lendemain du vol d'une somme de 18.000 euros dans la maison des compagnons, à la communauté Emmaüs de Forbach (Moselle).Une information révélée par nos confrères de France Bleu Lorraine Nord et confirmée par le directeur du site, Jean-Luc Ferstler.L'argent provenait en partie "d'une vente organisée dimanche et était aussi préparé pour la remise des allocations aux compagnons, qui a lieu le mardi".Quarante compagnons sont aidés par la communauté Emmaüs de Forbach."Si des gens s'organisent pour aller jusqu'à voler Emmaüs c'est que la misère est encore plus importante que ce que l'on pensait", a ajouté M. Ferstler, en appelant à aider les compagnons "en développant la solidarité, l'achat solidaire".