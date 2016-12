Sahurs (76) : la mère d'Axel, jeune handicapé, interpelle les élus sur la restriction d'aides indispensables

Reportage de Jean-Marc Pitte et Patrice CornilyLe conducteur qui l'amenait à l'institut-médico éducatif de Mont-Cauvert en faisait partie, les visages rencontrés à la garderie municipale de Sahurs aussi.Axel souffre duCette forme rare et sévère d'épilepsie nécessite infiniment d'attention et un soutien de la collectivité à sa famille.. Désormais, l'adolescent est déposé dans un "point-relai" hors de sa commune à son retour de l'institut. Sa mère ou un taxi doivent le conduire jusqu'à sa maison.Sa croissance ne serait plus compatible avec son accueil à la garderie de Sahurs.La vie de toute la famille est affectée.