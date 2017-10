Belgique : le corps d'une femme disparue identifié 31 ans après

Juin 1986. La Belgique joue la Coupe du Monde au Mexique., 30 ans, décide d'aller voir un match sur la Grand’Place de Bruxelles. Elle n'en reviendra jamais.Un avis de recherche est publié. En vain. La famille veut comprendre ce qu'il s'est passé. Est-elle morte ? A-t-elle disparu volontairement ? Elle n'aura pas de réponses à ces questions.Quelques semaines plus tard, un article de journal attire l’attention de la famille. Il y est question d'un cadavre retrouvé à Molenbeek (Bruxelles) dans la cave d'un immeuble. "C’était un petit article comme quoi ils avaient trouvé un cadavre inconnu à Molenbeek, explique à RTL.be , Marc, le frère de Nelly Lauwers. Dans l’article, il y avait une description. On a tout de suite pensé à Nelly. Mes sœurs ont été voir la police mais ils nous ont dit que non, ce n’était pas elle".A l'époque, on sait seulement que la jeune femme retrouvée était décédée à la suite de coups. Un suspect avait rapidement pu être identifié mais s'était enfui au Pakistan, où il se trouverait toujours, selon Belga. Le corps est enterré sous X dans un cimetière de la capitale belge.Le temps passe. Les années passent. La famille dene peut toujours pas faire son deuil. Mais en 2014, la police décide de reprendre l'enquête depuis le début. Et une base de données nouvelle est créée en Belgique : "Un échantillon d'ADN prélevé sur le corps qui n'avait pas encore pu être identifié a été inséré dans la base de données ADN pour les personnes disparues mise en place l'été dernie"Début septembre, le frère et de la soeur de Nelly Lauwers apprennent que leur ADN correspond à celui du corps de la jeune femme découvert en 1986 à Molenbeek. "Cette réussite incite les enquêteurs et le monde judiciaire en général à réexaminer de nouveaux cold case (vieilles affaires, ndlr) qui, eux aussi, pourraient aboutir", a indiqué le parquet de Bruxelles.La famille veut désormais offrir une tombe digne à Nelly Lauwers.