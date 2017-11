Bruxelles : 22 policiers blessés dans des bagarres après la qualification du Maroc en Coupe du Monde

Des bagarres à Bruxelles après la qualification du Maroc pour le Mondial

Agression inacceptable ds centre BXL. Le vivre-ensemble implique le respect, aussi pr policiers qui s’engagent pr notre sécurité nuit & jour — Jan Jambon (@JanJambon) 12 novembre 2017

Un grand rassemblement de supporters qui célébraient la qualification du Maroc pour la Coupe du monde 2018 de footballsamedi 11 novembre dans le centre de Bruxelles.La police antiémeute a recouru au canon à eau pour contrôler. Au moins une voiture a été incendiée, selon la police et les bilans ce dimanche faisaient état deDes vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient les policiers bloquant l'accès à certaines rues, tandis que d'autres supporters fêtaient la qualification sur les marches de la Bourse de Bruxelles, lieu traditionnel de célébrations sportives.le calme était revenu et les policiers restaient déployés en nombre, a constaté sur place un journaliste de l'AFP. Ce matin, sur Twitter, le ministre de l'Intérieur belge Jan Jambon dénonçait une "agression inacceptable".Selon l'agence de presse Belga, plusieurs magasins ont été pillés. Personne n'a encore été interpellé, mais la police compte utiliser les images des caméras de surveillance pour identifier et arrêter les auteurs.



Avant sa victoire contre la Côte d'Ivoire, le Maroc ne s'était pas qualifié à la Coupe du Monde depuis 1998.