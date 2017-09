DIRECT. Suivez la Braderie de Lille minute par minute

France 3 Hauts-de-France se mobilise tout le week-end pour vous faire vivre la Braderie de Lille comme si vous y étiez. Pour la première fois, la braderie de Lille sera à vivre en direct non-stop sur Facebook et sur notre site internet. Thibaut Rysman, en immersion totale dans la foule, ira au contact des bradeux et des visiteurs pour vous faire vivre l'ambiance de cette grande fête. Spontanéité et bonne humeur garanties. Ne ratez pas notre émission spéciale à 15h15 samedi, en direct du Boulevard de la Liberté, dans une ambiance chaleureuse sur le plateau de Jean-Luc Douchet et ses invités : Jeanfi Janssens (humoriste), Jacques Richir (Mairie de Lille), François Boucq (dessinateur), Pierre Bonte (animateur et écrivain), Bruno Goval ( directeur de l'Office de Tourisme et des Congrès de Lille), Camille Cerf (ex-Miss France), Kamini (animateur et chanteur). Pour ne rien manquer de cet événement nordiste incontournable !

11:04 LES DERNIÈRES INFOS - Mis à jour le