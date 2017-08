Elle perd son alliance sur une plage normande, un homme la retrouve un an et demi plus tard !

La plage de Courseulles-sur-mer / © Sophie Hohmann

"Au début, on n’y croit pas"

Ouf voilà une belle histoire qui se termine ! Grace à tous vos partages la personne qui l'a bien perdue ( et non jetée... Publié par Matthieu la Bred sur lundi 31 juillet 2017

A qui est l'alliance retrouvée à Courseulles-sur-Mer ?

"C'est trop beau ! Je suis hyper contente. Je n'en reviens pas." Marlène Vervisch est dans tous ses états depuis ce vendredi matin. Elle est heureuse d'avoir retrouvé son alliance. Celle qu'elle avait perdue en avril 2016. Celle qu'elle ne pensait jamais retrouver.L'histoire commence il y a un an et demi à(Calvados). Marlène Vervisch, son mari et ses 4 enfants, qui vivent à Linselles (près de Tourcoing dans le Nord) sont en vacances. "En milieu de vacances, un soir, en rentrant de la plage, je me rends compte que je n'ai plus d'alliance. Panique. On a refait le chemin en sens inverse. On a remué le sable dans tous les sens en faisant peut-être pire que mieux. Ça m'a rendu malade." Aucune trace de "cette aiguille dans une botte de foin"."Je me suis dit : "Bon, elle est perdue." Une affiche a été mise dans le centre de vacances. Mais mon mari était défaitiste. On avait laissé tomber." A tel point qu'à la fête des mères suivante, une nouvelle alliance est achetée. "Nous sommes très croyants. Elle a été rebénie par un prêtre deux mois après la perte de la première. Je ne voulais pas rester avec un doigt nu."Rebondissement le 31 juillet dernier. Matthieu Bonamy, 30 ans, originaire de Sommervieu (près de Bayeux), qui aime parcourir les plages avec un détecteur de métaux, retrouve l'alliance sur la plage Courseulles-sur-mer. "Au début, on n’y croit pas, comme on trouve principalement des tirettes de canettes en alu (il y en a des jaunes) ! Parmi les déchets, j’avais cette petite alliance en or, avec des gravures à l’intérieur, raconte-t-il à actu.fr Pas de doute, c’était une alliance »Rapidement, il a la bonne idée de poster des photos sur Facebook. Avec ce message : "La force des réseaux sociaux a fait le reste du travail. 223 349 partages plus tard, la publication est arrivée sur la page de la soeur de Marlène Vervisch."Ma soeur m'a appelée en disant : "On a retrouvé ton alliance". Autant de temps après, retrouver une alliance, c'est pas possible, explique la Linselloise qui tient à souligner "la gentillesse et la bienveillance" de son chercheur de trésors. "Je l'ai remercié et lui ai envoyé des preuves que l'alliance m'appartenait bien." « Elle était très émue, confirme Matthieu Bonamy. Elle m’a donné directement la bonne date du mariage et m’a proposé spontanément des photos du mariage et le certificat d’authenticité du bijou ».Marlène Vervisch devrait donc la recevoir bientôt. Et a bien sûr décidé de la porter de nouveau !