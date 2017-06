Handivoyage.net, une plateforme de locations saisonnières accessibles aux personnes handicapées

Possibilité aussi de réserver un kiné, un lit médicalisé, une infirmière

Lucas Gebhardt, fondateur d’Handi-voyage : Handi-voyage est une plateforme collaborative de locations de logements accessibles pour les personnes en situation de handicap. Tous ces logements sont labélisés tourisme et handicap donc accessibles pour tout type de handicap.Lucas Gebhardt : Tous les types de logements, hôtel, mobile-home, appartements… Nous proposons en plus du logement la possibilité aux personnes en situation de handicap, lors de leur réservation, de réserver également différents services comme le besoin d’un kiné, d’un lit médicalisé, d’une infirmière…Lucas Gebhardt : Non, pour la réservation d’une location saisonnière le coût financier n’est pas différent d’une autre plateforme classique, l’unique différence c’est que nous vérifions l’accessibilité de chaque logement, nous aidons à l’organisation des soins si besoin. La mise à disposition du matériel médicaliséLucas Gebhardt : Pour louer un logement, on se connecte sur la plateforme, on sélectionne le lieu, le nombre de voyageurs, les dates du séjour et son type de handicap. Concernant le logement : équipements, prix, loisirs... Une fois la réservation terminée, la personne recevra son carnet de voyage comportant les différents lieux de loisirs, culturels, de restauration, accessibles à son type de handicap afin de passer de bonnes vacances.Lucas Gebhardt : Oui, nous proposons des logements en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, Sénégal, Maroc…Quant au niveau national, aujourd’hui nous pouvons dire que nous couvrons toute la France et j’y ajoute que nous avons 7 logements accessibles dans les Hauts-de-France.Lucas Gebhardt : En 2016, année du lancement d’Handi-voyage nous avons pu proposer 16 réservations. Aujourd’hui, le service est en plein essor puisque nous avons près d’une vingtaine de demandes de réservations par mois.Pour en savoir plus :