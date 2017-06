Le projet H : pour changer de regard sur le handicap au collège

Ils ont abordé des thèmes aussi variés que :

la définition du handicap,

les différents types de handicap,

les professionnels ou métiers autour du handicap,

les moqueries,

comment aborder une personne en situation de handicap

et le handisport.

La malvoyance : exercices de toucher avec un masque sur les yeux.

La surdité partielle : exercices avec un casque sur les oreilles.

Le handicap moteur : Parcours en fauteuil roulant.

Leur copine Anna est une élève porteuse d’un handicap moteur elle est en fauteuil roulant. Cléophée, Louis, Leelou, Fanny, Capucine et Thomas ont souhaité expliquer aux autres collégiens ce qu’est le handicap, et comment aborder une personne en situation de handicap.Régulièrement, des séances d’une heure ont été organisées devant chaque classe de 6ème, chacun des 7 amis, présentant une partie de leur exposé avec un diaporama projeté.Des ateliers « handicap » sont également prévus pendant la demi-journée de valorisation au collège : le 27 juin prochain.Les élèves se mettront dans la peau d’une personne porteuse de handicap pendant quelques minutes. Ces ateliers seront à destination des 6èmes, mais aussi des 5èmes et des 4èmes ainsi qu'aux adultes qui souhaitent y participer.Trois types de handicap seront abordés au cours de cette journée avec différentes mises en situation :Les sept élèves se sont réunis au moins une fois par semaine depuis le mois de septembre pour parler de leur projet, le faire grandir et le mettre en forme. Le projet H est devenu l’un des trois objectifs du CVC, Conseils de la Vie Collégienne, pour cette année scolaire. Ils ont, pour réaliser leurs exposés, pris attache auprès des services de l’APF, l'Association des Paralysés de France de l’Arche , une association qui accueille des personnes ayant un handicap mental dans des lieux de vie partagée, et des personnes qui suivent Anna au sein du SESSD (Service d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile) comme sa psychomotricienne ou son ergothérapeute éducateur.Cléophée Fumery élève de 4ème, Thomas Lemaire élève de 5ème et Nathalie Lafilé, principale adjointe du collège sont sur le plateau pour nous parler de ce projet.