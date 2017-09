L'ex-candidat de la Somme Franck de Lapersonne s'est vu refuser un emploi par le Front national

Et pour faire quoi?

Les temps sont durs pour tout le monde. L'acteur et metteur en scène Franck de Lapersonne, qui s'était présenté comme candidat Front national dans la première circonscription de la Somme,Selon une information révélée par le Parisien ce mercredi 6 septembre, Franck de Lapersonne se serait montré plutôt insistant auprès de Marine Le Pen dans l'espoir d'obtenir un contrat "d'un ou deux mois" qui pourrait lui "permettre de vivre".Sesont pas été du goût de la présidente du FN, qui lui a vertement répondu "Nous n'avons pas les moyens de t'établir un contrat. Et pour faire quoi?"La présidente du Front National n'avait peut-être pas apprécié les prises de position de l'acteur, proche de Florian Philippot avec qui il a fondé l'association Les Patriotes et qui l'avait critiquée en juin Sophie Montel en juin après l'éviction de la députée européenne Sophie Montel. Il avait à l'époque tweeté "La reine est devenue folle !"Contacté, Franck de Lapersonne n'a pas répondu à nos sollicitations.