Une faute d'orthographe sur les nouveaux panneaux routiers Hauts-de-France ?

Le premier panneau Hauts-de-France est enfin installé

Extrait du décret officiel

© MAXPPP

Depuis presque un an (septembre 2016), officiellement, le nouveau nom des anciennes régions Nord Pas-de-Calais et Picardie est "". Au fil des mois, peu à peu, ce nom fait son apparition sur les documents officiels, les panneaux d'affichage... Partout, les anciennes identités s'effacent pour laisser la place aux "Hauts-de-France". y compris sur les autoroutes.Traditionnellement en France, chaque région peut faire installer à ses différentes entrées des panneaux indicateurs. Une sorte de panneau de bienvenue. Depuis fin 2016, les premiers panneaux Hauts-de-France ont commencé à remplacer les panneaux "Picardie" et "Nord Pas-de-Calais". En voici un par exemple sur le bord de l’à la limite du de département l’Oise dans le sens Paris-Beauvais.Un petit détail nous a intrigués sur ce panneau (et 6 autres déjà installés sur l'A1, l'A4, l'A26 et l'A29). Il n'y pas de tirets entre Hauts, de et France. Une erreur ? Un oubli ? Une faute d'orthographe ?Nous avons vérifié sur le Décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de-France . Il est très clair. La région est dénommée "Hauts-de-France". Avec des tirets. Le logo officiel comporte aussi des tirets.

Alors pourquoi ne pas mettre de tirets sur les panneaux autoroutiers ? Nous avons d'abord sollicité le conseil régional qui en a la charge financière. Qui nous a renvoyés vers la préfecture : "Il n'y en a pas par respect des normes dictées par les services de l'Etat".



La préfecture des Hauts-de-France confirme : "Il n'y a pas de tirets sur les panneaux pour faciliter la lecture sauf si l'absence de tiret introduit un risque de confusion sur le lieu ou le rend incompréhensible". Peu importe donc l'orthographe exacte. Sur un panneau d'autoroute, on peut se permettre des "fantaisies".



Une théorie qui semble nouvelle puisque les panneaux Pas-de-Calais ont, eux, bel et bien, droit aux tirets comme le montre la photo-ci-dessous.

Quant aux anciens panneaux Nord Pas-de-Calais, il y avait un tiret entre Nord et Pas-de-Calais mais pas dans Pas de Calais. Vous suivez toujours ?

Un panneau Région Nord - Pas de Calais sur l'A22



Juste pour plaisanter, voilà comment on écrirait donc sur des panneaux routiers la phrase suivante : "Rendez vous le week end du 25 au rez de chaussée de l'immeuble de la rue des Pays Bas. Pique nique et amuse gueule fournis" Ça fait bizarre quand même, non ?



Mais France 3 n'a pas trop de leçons à donner sur ce sujet. La fusion Nord Pas-de-Calais et Picardie a accouché chez nous d'un France 3 Hauts-de-France avec les tirets mais sans majuscules !



Plus sérieusement, 17 panneaux en tout seront posés aux différentes entrées de la région Hauts-de-France d'ici la fin de l'année 2017. 7 l'ont déjà été. Gérald Darmanin, vice-président en charge des transports en avait détaillé le coût pris en charge par la région : 80 000 €.