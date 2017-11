Le Front National pourrait choisir un autre candidat que Marine Le Pen en 2022

il peut y avoir demain un candidat qui prenne ma place à la tête du Front national

Seule candidate à sa succession en mars

Interview : Marine Le Pen dans Le Grand Jury - Replay (19/11/17)

Verra-t-on un autre candidat que Marine Le Pen multiplier les rassemblements et les plateaux télé au nom du Front national en 2022 ? La députée de Hénin-Beaumont n'en a pas exclu la possibilité, sur le plateau du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI.Interrogée sur l'éventualité d'"un Front national sans un ou une Le Pen à sa tête", l'ancienne candidate à la présidentielle, qui a été critiquée en interne après sa défaite, a assuré qu'elle accueillait cette perspective "".il y a des élections, il y a une démocratie interne" note la présidente du Front national, "et par conséquent il peut y avoir demain un candidat qui prenne ma place à la tête du Front national".Mme. Le Pen est seule candidate à sa propre succession au congrès du parti prévu en mars, mais "il y aura un autre congrès avant les élections présidentielles"Elle précise toutefois qu'elle ne "peu[t] pas forcer les candidats à se présenter s'ils n'ont pas le souhait de le faire, ou les secrétaires des départements à les parrainer s'ils n'ont pas non plus le souhait de le faire".Le conseiller régional et patron du FN lilloisavait souhaité en octobre s e présenter à la présidence du FN au prochain congrès, mais il n'a pas fait acte officiel de candidature dans les délais prévus et le bureau politique du FN a exclu de modifier les règles."L'immense majorité des membres du Front national considère quese défend en tout cas Marine Le Pen, qui "croi[t] avoir depuis 2011 porté le FN à des scores historiquement hauts."