Le petit Younès, disparu au zoo de Lille, est rentré chez lui

Le petit Yanis, recherché hier après-midi après sa disparition inquiétante au zoo de Lille, est rentré chez lui par ses propres moyens avec les transports en commun et se trouve désormais sain et sauf.



La police du Nord, qui avait lancé hier un avis de recherche, a confirmé que l'enfant était rentré "tout seul, par ses propres moyens à son domicile de Tourcoing" vers 21h40.



Cette disparition avait déployé d'importants moyens, notamment l'appui des pompiers et d'un chien pisteur de la gendarmerie pour retrouver sa trace.



La crainte d'une chute dans la Deûle

"Son âge et son handicap mental présentaient un risque" d'autant plus que le secteur était risqué : avec la Deûle proche, "on avait peur qu'il y ait un accident."



À la suite d'une dispute avec ses parents, le garçon âgé de 11 ans et placé dans une famille d'accueil de Roubaix, s'était enfui vers 17 heures, samedi.