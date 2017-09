Braderie de Lille 2017 : la renaissance en demi-teinte d'une fête “plus ciblée”

Braderie de Lille 2017 : quelle sécurité ?

Interview de Martine Aubry à la Braderie de Lille



Plus lilloise et conviviale

Deux ans sans cette immense fête populaire, Lille attendait avec impatienceaprès l'annulation de la braderie 2016 consécutive à l'attentat jihadiste du 14 juillet à Nice. La joie n'en est queJe viens à la braderie depuis toujours, c'est", confie Nathalie, psychologue de 56 ans, venue rue de Béthune, grande artère commerçante, profiter des prix bas avec son fils Arthur. "" qui renoue avec la fête, ajoute-t-elle. "Même si, on ne va pas se mentir,".Avec le préfet du Nord, la Ville de Lille et son maire Martine Aubry (PS) ont mis "" pour faire revenir la braderie. Le format est plus resserré et sécurisé que les éditions précédentes, qui avaient attiré jusqu'à: périmètre réduit de 10%, création de points d'entrée avec contrôles aléatoires, pose d'un millier de blocs de béton pour prévenir le risque de voiture-bélier, mobilisation de...La crainte d'une braderie moins folle, plus aseptisée, se confirmait chez certains. "Il y a beaucoup moins de monde, normalement", témoigne Antoine, architecte de 28 ans, en finissant d'installer des jeans d'occasion sur son stand, près de la Grand-Place. "Et puis il n'y a plus les food-trucks (camions-restaurants), par exemple, poursuit-il. "Il n'y a pas tellement de bradeux!", s'exclame un passant au coeur du Vieux-Lille. "", se souvient Vanina, dentiste de 42 ans qui tient un stand un peu isolé.Du côté de l'esplanade, l'un des secteurs les plus prisés, les brocanteurs faisaient grise mine. "Il manque un truc,", s'exclame Régis, après avoir cédé pour 10 eurosà des adolescents bricoleurs. "Martine Aubry ose dire que le périmètre n'est réduit que de 10% mais c'est beaucoup plus", tempête Philippe, chineur devant l'éternel et Lillois pur jus. "D'habitude boulevard de la Liberté il y a quatre rangées d'étals, là plus que deux. Les étrangers qui voient ça,".Pour autant, après un début poussif, à partir de 11hjeunes et vieux, en bande ou en couple, Français et Néerlandais, Belges et Anglais se mêlaient en un joyeux brassage dont la braderie s'est fait une spécialité. ", toutes ces nationalités, toutes ces affaires à faire", savoure Antoine, juriste de 29 ans, arrivé de Paris avec sa famille.Comme lui, de nombreux chalands soulignent, à la fois rassurantes et discrètes. L'interdiction des vendeurs ambulants a aussi fait du bien : "La braderie était devenue tout et n'importe quoi,", se félicite Valérie Senave, 51 ans, patronne de la boutique "Nostalgie" dans le Vieux-Lille. "Le fait d'avoir fait une braderie plus ciblée lui a rendu son âme". "", s'émerveillent Christine et Yves, 60 et 70 ans, venus de Vendée pour la première fois, avant de farfouiller avec avidité dans les cartons de livres disposés dans la cour de la magnifique Vieille-Bourse datant du XVIIe siècle. Vanina profite : "Il y a moins de monde mais cette nouvelle formule est".