Dany Boon veut qu'Iris Mittenaere soit la nouvelle Marianne

J'ai signé la pétition pour qu'Iris Mittenaere soit la prochaine Marianne ! A vos clics > https://goo.gl/M7Ee0J 😄 Publié par Dany Boon sur mercredi 8 mars 2017

René MERCIER PECQUENCOURT 59146: POUR IRIS à L'EFFIGIE DE MARIANNE MISS UNIVERS - une mignonne jeune femme du nord de la France qui ne se contente pas d'être belle ,souriante ,modeste mais qui valorise l'école pour tous ...je la vois !être notre future "Marianne nationale " . Si c'est votre avis !

C'est un soutien de poids pour René Mercier ! Dany Boon en personne a signé sa pétition lancée fin février pour qu'Iris Mittenaere, actuelle Miss Univers, originaire de, devienne la prochaine Marianne. Le comédien-réalisateur nordiste l'a fait savoir sur sa page Facebook et a publié un message incitant ses fans (presqu'un million) à faire de même.est un ami de la famille d’. Sa pétition a jusque-là reçu un peu plus de 5000 signatures. le soutien de Dany Boon va-t-il la faire décoller ? L'ancien maire de Pecquencourt le pense. En lançant sa pétition, il avait déclaré : "Je ne sais pas combien de signatures on peut récolter mais cette pétition n’aura de poids que si Dany Boon la signe."

Il faut rappeler que ces cinquante dernières années, Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Laetitia Casta et Evelyne Thomas ont été l'effigie de Marianne.