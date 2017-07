Dunkerque se pare de ses plus beaux atours pour l'avant-première du film de Nolan

Dunkerque, 15 juillet, la Warner distribue 1500 bracelets pour accéder au tapis rouge

Les guichets ne sont pas encore ouvert mais la foule se presse déjà. Au premier rang les fans les plus mordu(e)s elles ont passé la nuit sur place. Mais pas vraiment pour voir le film.Harry Styles, le chanteur du boy's band One Direction qui joue son premier rôle dans le film "Dunkirq". Cet après-midi, la Warner, productrice du film distribuaient plus d'un millier de ces précieux sésames, des bracelets colorés.

Un tapis rouge est installé ce dimanche matin sur le quai pour donner un air de croisette au port de Dunkerque. Une ville qui attend beaucoup plus qu'une simple avant-première du film.



Pour ceux qui n'auront pas la chance d'être invité à l'avant-première, des scéances de Dunkerque sont prévus à partir de lundi dans les cinémas de la ville. Deux jours avant la sortie nationale.