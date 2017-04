Affaire du Stade Pierre-Mauroy : Damien Castelain, président de la MEL, mis en examen

Pas de démission

, président de la MEL, a été mis en examen ce mercredi après-midi pour favoritisme et corruption. Après deux jours de garde à vue et une journée au tribunal.Il avait été convoqué lundi matin dans les locaux de laavec quatre autres personnes dont l'ancien maire de Comines Henri Ségard et deux ex cadres d'Eiffage. Damien Castelain a été placé sous contrôle judiciaire. Son avocate Florence Rault, estime, dans La Voix du Nord , cette mise en examen est « injustifiée ». « Il n’était pas en mesure de décider quoi que ce soit à l’époque (NDLR : le maire de Péronne-en-mélantois était vice-président de la communauté urbaine à l’écologie urbaine). Sa seule préoccupation était l’intérêt public. C’est Pierre Mauroy qui avait pris ces décisions. Mais comme il n’est plus là, on ne peut plus lui demander des comptes, donc il faut trouver quelqu’un : Damien Castelain est un lampiste dans cette affaire. »Selon son avocate, Damien Castelain a le sentiment qu’on veut le discréditer. Ce qui passe très mal, c’est la caution de 30 000 euros que la justice réclame au Président de la MEL. Son avocate considère cette caution comme un « pré-jugement » alors que - pour elle - les faits sont loin d’être établis. Elle estime que c’est « choquant ». Et elle ajoute : « J’ai défendu de vrais truands à qui on n’a jamais réclamé de caution. » Elle dénonce une enquête à charge.Damien Castelain estime qu’on lui prête beaucoup d’influence dans cette affaire. Il rappelle qu’en 2008 – date de l’attribution du marché du Grand Stade – il n’était pas le président de la Métropole lilloise ; que d’autres élus ont voté pour le projet Eiffage. M. Castelain était à l'époque un des membres du groupe MPC (Métropole passion communes), présidé par M.Segard. C'est ce groupe qui a oeuvré activement pour que le projet Eiffage soit choisi.Son avocate précise ce soir que son client reste bien Président de la MEL. Il n’entend pas démissionner.Cette mise en examen marque une nouvelle étape dans le dossier du Grand Stade. Une information judiciaire avait été ouverte fin 2012 sur les conditions d'attributiondu chantier à Eiffage, à la suite d'une plainte déposée en décembre 2010 par Eric Darques, ex-élu (RPF) de Lambersart (Nord).Eiffage, auteur d'une offre de 314 millions d'euros, était en concurrence avec le consortium Norpac-Bouygues, qui proposait un projet à 268,5 millions d'euros et avec Vinci et son projet à 324 millions d'euros, selon la Métropole européenne de Lille. La MEL a été mise en examen le 15 novembre 2016 en tant que personne morale pour favoritisme. L'enquête a été élargie en décembre 2016 par la justice à la recherche d'une "corruption" et d'un "trafic d'influence".Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à un voyage à Budapest pour le Grand Prix de F1 de Hongrie en août 2010 organisé par Eiffage et auquel auraient participéMM. Castelain et Segard, ainsi qu'un ex-cadre d'Eiffage. Un voyage à Zurich en juin 2008 pour le match de l'Euro France-Roumanie, auquel aurait été invité M. Segard, nourrit les interrogations, tout comme "la livraison gratuite" qu'aurait faite Eiffage au domicile privé de M. Castelain de pierres pour la construction d'une terrasse.Des perquisitions ont été opérées dans le cadre de cette affaire en octobre 2015 à la Mel et au siège d'Eiffage à Paris. En décembre 2016, un site de stockage dedonnées du groupe dans le Pas-de-Calais a aussi été perquisitionné, tout comme le domicile de deux anciens cadres de l'entreprise.Le projet du Grand Stade de Lille inauguré à l'été 2012, avait été développé sous les présidences successives à la Communauté urbaine de Lille (Ex-MEL) de PierreMauroy et Martine Aubry. L'enceinte ultramoderne de 50.283 places héberge principalement les matches à domicile du LOSC, club de football de Lille, et a accueilli des matches de l'Euro-2016.