Des chameaux en balade dans les rues de Roubaix

Une matinée banale à roubaix pic.twitter.com/4xQkEzB5kW — Olivier (@OlivierPina) 12 mars 2017

Un dromadaire a une bosse, un chameau deux. Ce sont donc bien des chameaux qui ont été vus ce dimanche en train de se balader dans les rues deIls ont été filmés par un habitant, rue Linné. « Je les ai vus dimanche matin, vers 9 heures, raconte Olivier à La Voix du Nord qui a repéré cette vidéo insolite sur Twitter . (...) On les a suivis pendant cinq minutes jusqu’aux Trois-Baudets. »Des chameaux en balade ? En fuite plutôt. Ce sont en fait des chameaux appartenant au, installé à Roubaix ces jours-ci. Ils ont visiblement échappé à la vigilance de leur propriétaire.Cette vidéo insolite a été vue des milliers de fois ce dimanche et a suscité de nombreux messages, entre amusement, indignation et surprise.