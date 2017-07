Les héros du Thalys joueront leur propre rôle dans un film de Clint Eastwood

Il y a deux ans : l'attaque du Thalys

Casting éclectique

"Qui sait,!" s'amusait Alek Skarlatos en juin 2016. Non seulement il y en aura un, mais il jouera dedans ! Clint Eastwood avait déjà annoncé en avril racontant l'histoire des héros américains du Thalys. Selon le site web américain Variety , il en a désormais précisé le casting :Le, ces trois amis d'enfance, qui pour, se trouvent à bord du. Alors que le train est, vers 17h45, un coup de feu se fait entendre., un islamiste radical, lourdement armé, vient de tirer sur un passager, dans son idéeLe premier à intervenir est, un franco-américain, qui arrache le fusil d'assaut des mains du terroriste. Alek Skarlatos, Anthony Sadler et Spencer Stonespour le désarmer et l'immobiliser. Ensemble, ces quatre hommesL'an dernier, les trois amis avaientpour raconter leur expérience, "The 15:17 to Paris. La véritable histoire d'un terroriste, d'un train et de trois héros américains". Le film en sera, jusque dans le titre."Le casting du film est, dans lequel ont joué, à l'exception d'Eastwood lui-même" note Variety, qui relève tout de même le caractère surprenant de ce choix.Au casting de The 15:17 to Paris, Alek Skarlatos, Anthony Sadler et Spencer Stones seront rejoints par les actrices, de la série The Office, et, qui a notamment joué dans Jurassic World. Le scénario, lui, sera