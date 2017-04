Paris-Roubaix : la légende en 120 photos

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes !

Raconter 120 ans deen 120 photos : mission impossible ou presque. Nous avons choisi de ne pas nous arrêter à la chronologie, aux temps forts et historiques mais de réaliser une collection subjective, partielle. Des pavés, des champions, des défaites... Mais aussi pour le plaisir de la photo, des belles images, des angles inédits, des clichés remarquables. Aucun ne raconteà lui tout seul mais tous disent quelque chose de cette course mythique : l'Ci-dessus 120 photos prises lors dede 1896 à 2016. Cliquez sur les images pour les voir en grand !Se divertir, apprendre des petites ou belles choses sur le Nord et le Pas-de-Calais (ou la Belgique) sans se prendre la tête. Vous pouvez aussi y contribuer. Si par exemple, vous connaissez une photo qui aurait mérité d'être dans cette "liste du dimanche", n'hésitez pas à nous contacter : france3nordpasdecalais@gmail.com