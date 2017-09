© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Bienvenue Mr #ClintEastwood à #Arras et bon tournage à tous pour cette journée — Jerry (@JerryDeaf62) September 1, 2017

Arras : Clint Eastwood en tournage dans la gare pour son film "The 15:17 to Paris"

En gare d'Arras quelques voitures en fourrière. Interdiction de se garer depuis quelques jours.. — Bf (@Benpn555) September 1, 2017



Les figurants sur les quais

Clint Eastwood en tournage en gare d'Arras

C'est un événement. Le tournage du nouveau film de, intitulé "The 15:17 to Paris", a commencé ce vendredi matin dans la gare arrageoise. Depuis tôt ce matin, caméras et figurants ont envahi l'espace? Clint Eastwood a été vu et photographié sur les quais.Desont été respectées. Les voitures encore présentes ont été évacuées par la fourrière, indique un internaute.Clint Eastwood avait organisé unpour trouver des figurants, notammenetc. Finalement, 8 sapeurs-pompiers de la caserneont été sélectionnés pour participer au film. On a pu apercevoir les autres figurants, avec un dossard, attendre sur les quais de la gare.

Le destin des quatre héros



Parallèlement, les trois héros américains qui joueront leur propre rôle dans le film se sont exprimés ce matin au micro de RTL. Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler expliquent comment leur vie a changé après l'attaque déjouée.



"Pendant les trois premiers mois, j'étais euphorique qu'on ait réussi à tromper la mort. C'était simple. On était vivants. Et puis le Bataclan est arrivé. J'ai commencé à mesurer réellement l'étendue de ce qui aurait pu arriver dans le train", explique Christopher Norman, 64 ans.



"C'était la même cellule terroriste, celle qui a attaqué le Bataclan, qui a donné les armes à El-Kazary. Que s'est-il passé après ça ? Pour être tout à fait honnête ma vie professionnelle a été à la dérive pendant 6 mois, parce que j'ai raté pas mal de dates butoir. J'ai passé une période un peu difficile. Là, j'ai réussi à remonter la pente", poursuit le retraité.