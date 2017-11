Lens-Arras : un policier et son épouse institutrice mis en examen pour pédophilie

Qui sont les victimes ?

C'est, une agence européenne décentralisée qui facilite l'échange de renseignements entre polices nationales qui a fait un signalement à la police française.Elle avait répéré le téléchargement sur Internet des photos présentant un caractère pédo-pornographique. L'adresse IP (adresse avec laquelle se connecte l'ordinateur) a permis de remonter la piste d'un couple de Nordistes.Lui est policier à, elle est institutrice. Ils ont été interpellés le 27 septembre dernier. Lui a étépour "détention et téléchargement d'images à caractère pédo-pornographique et viol sur mineur". Sa compagne a été laissée en liberté.De très nombreuses photos d'enfants ont été retrouvées dans un ordinateur saisi. Selon La Voix du Nord qui a révélé cette affaire , des photos pornographiques d’enfants étaient même envoyées par le policier à sa compagne pendant qu’elle se trouvait dans sa classe de CP.En garde à vue, le policier a reconnu être pédophile. Son épouse n'aurait rien dit par amour pour lui.L'enquête est menée par un juge d'instruction duElle a d'ores et déjà montré que le couple se rendait régulièrement en Thaïlande ou au Cambodge notamment pour du "tourisme sexuel". Les victimes présumées sont-elles uniquement de jeunes Asiatiques ? Existe-t-il des victimes dans la région ou en France ?Sur ce volet, "les investigations ne font que commencer", indique-t-on de source proche de l'enquête. Le parquet de Béthune n'a pas voulu communiquer sur ce dossier.Parallèlement, l’a été saisie. La compagne du policier a elle été suspendue par l'Education nationale.