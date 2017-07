Alicia, la fillette brûlée vive, a quitté l'hôpital pour un centre de rééducation

C'est après de nombreuses interventions que la petite Alicia, 4 ans, peut enfin sortir de l'hôpital. Ce n'est pas encore un retour à la maison mais elle peut voir d'autres enfants. Alicia est actuellement dans un centre de rééducation.C'est à travers la page Facebook "Pour Alicia" que des proches donnent quotidiennement des nouvelles de la petite fille. On y apprend qu'Elle est aux côtés d'autres enfants. "Alicia va bien. Elle a bien travaillé aujourd'hui. Une dame du centre lui a offert un doudou qu'elle adore. On s'est promenées dans le centre on a été voir les ânes et le poney. Elle a surpris Mélanie en buvant au gobelet. Ce soir elle est contente car elles mangent un barbecue et après elle ont le droit à de la musique et un feu d'artifice qu'Alicia attend avec impatience", peut-on lire sur cette page.Le pronostic vital de la fillette avait longtemps été engagé.Cette femme étaitElle n'a aucun antécédent judiciaire.