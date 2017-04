jegardemeschaussettes : un jeu concours lancé sur les réseaux sociaux pour sauver Kindy

Le pot aux roses enfin révélé !

#Jegardemeschaussettes : un mystérieux hashtag a fait son apparition mercredi sur les réseaux sociaux. Les internautes étaient invités à twitter un gif humoristique sur la thématique.Le succès a été immédiat puisque le mot-dièse s'est retrouvé dans les Top Tweet (TT) de la journée.Mais sur le coup, difficile de savoir ce qui se cachait derrière ce jeu. Nous avions bien sûr pensé à l'entreprise de chaussettes Kindy, surtout que l'entreprise avait commencé à twitter ce fameux hashtag mercredi soir.Contacté, le Conseil départemental a reconnu préparer une campagne de communication d'un nouveau genre pour attirer l'attention sur l'usine isarienne.Le Département a fini par exposer ses objectifs en lançant hier un jeu concours sur Facebook. L'idée: faire gagner 800 paires de chaussettes "Made in 60" de la marque Kindy. Un moyen de mobiliser les internautes et de faire le buzz pour soutenir l'entreprise.Pour participer, il suffit d'aimer la page Facebook du Département, puis de partager et commenter la publication avec le hashtag #JeGardeMesChaussettesPourSauverKindy.En 24 heures, plus de 500 personnes ont déjà tenté leur chance.Et pour ceux qui n'ont pas encore participé, le jeu concours est ouvert jusqu'au 14 avril 2017.