Plus de 1 500 personnes dans les rues d'Auneuil en soutien à Alicia et sa maman

Ils sont venus de plus loin que la commune : de toute l'Oise mais aussi d'ailleurs dans la région. Il faut dire que le drame a ému bien au-délà d'Auneuil (60). Et même au-delà de la France : "habitant au Liban, nous allons prier pour le rétablissement d'Alicia et de sa maman", peut-on lire sur la page Facebook gérée par la famille , et suivie par 9.410 personnes.Pendant une heure cet après-midi, plus de 1.500 personnes ont défilé dans le calme et le recueillement pour soutenir la petite Alicia et sa maman. Un livre d'or était mis à disposition des personnes présentes pour écrire un mot de soutien à Alicia et à sa maman.Le 21 mars dernier, l'enfant jouait devant chez une voisine lorsque celle-ci l'a aspergée de liquide inflammable avant de brûler vive la petite fille de 3 ans sous les yeux de sa soeur de 6 ans.Des motards sont venus en nombre pour organiser une levée de fonds en marge de la marche. Des fonds qui serviront à financer les opérations d'Alicia et de Mélanie. Une collecte est toujours en cours sur le site Leetchi La petite fille est brûlée au troisième degré sur plus de 90% de son corps. Sa maman, qui a tenté de la secourir au moment des faits, a été sérieusement blessée par les projection. Elle a déjà été opérée plusieurs fois.Toujours hospitalisée dans le service des grands brûlés d'un hôpital parisien, Alicia a subi sa première opération qui s'est "bien passée" mercredi dernier. Son état est actuellement stable. Mais elle devra subir des interventions chirurgicales toute sa vie selon la famille qui donne des nouvelles via une page Facebook dediée. La voisine qui est accusée d'avoir aspergé la petite fille a été écrouée pour "tentative de meurtre sur mineure de moins de 15 ans". Elle n'avait aucun antécédent judiciaire.