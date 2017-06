Plus de 40 000 paires de baskets contrefaites saisies dans l'Oise

C'est une saisie exceptionnelle de contrefaçons qui a été faite par la brigade des douanes de Nogent-sur-Oise le 26 mai 2017.



Au cours d'un contrôle routier sur l'autoroute A1, dans le sens Lille-Paris, les douaniers nogentais repèrent un ensemble routier transportant un conteneur, circulant depuis le port d'Anvers, en Belgique et à destination de la région parisienne.



A l'intérieur, ils découvrent plusieurs centaines de cartons présentant l'apprence de contrefaçons des marques Nike et Adidas (contrefaçons de dessins et de modèles). Les agents décomptent alors 30 545 paires de chaussures.



Ils décident alors de poursuivre leurs investigations. Dans l'entrepôt de destination de la marchandise, ce sont pas moins de 10 818 paires de chaussures supplémentaires qui seront découvertes.

Après expertise des titulaires des droits de propriété, l'aspect contrefaisant est confirmé.



Cette saisie de contrefaçons représente une valeur totale de 3 800 000 euros, une saisie recors pour les douanes de Picardie.



En France, en 2016, 9,24 millions d'articles de contrefaçons ont été saisis par la douane dont 451 644 chaussures.