Qui est Patricia Chagnon, élue FN à Abbeville et coqueluche de Russia Today ?

Qui est Patricia Chagnon, élue FN et coqueluche de Russia Today ?

Pierre-Guillaume Creignou, Jeanne Blanquart, Henri Desaunay, Jean-Pierre Rey, Franck Blanquart, Léo Ségala, Pierre-Olivier Pappini ; avec Patricia Chagnon, conseillère municipale et régionale FN d'Abbeville ; Nicolas Hénin, journaliste et auteur de "La France Russe" - par téléphone, Dimitri de Kochko, journaliste indépendant ; Vincent Coquaz, journaliste à Libération

RT dans le viseur de Macron

Ruban tricolore, croix autour du cou, Patricia Chagnon commente, depuis Amiens, Abbeville, Lyon ou Washington, l'actualité française pour la chaîne internationale Russia Today. En l'espace de deux mois, l'élue a bénéficié de plus d'une heure d'antenne pour... dérouler le programme du Front National.Immigration, sortie de l'Union Européenne, terrorisme, Marine Le Pen... Autant de sujet qui reviennent dans ses interventions. Mais pourquoi RT est cliente des personnalités d'extrême-droite ?On a posé la question à RT. Après deux semaines d'attente, voici la réponse reçue par mail : "RT ne complète pas seulement une vision du monde, mais en donne une meilleure représentation que les médias dominants"Moscou a développé ces dernières années ses médias publics à destination de l'international avec pour objectif desur les dossiers internationaux. Mais RT et Sputnik ont été accusés, notamment par le Parlement européen, d'être desPour Françoise Daucé, Directrice d'études à l'EHESS, "RT France parle à certains auditoires assez radicaux, à l'extrême gauche, mais surtout à l'extrême droite".Récemment, le secrétaire général d'En Marche! Richard Ferrand a accusé que Russia Today et SputnikRéponse de la chaîne : "RT rejette catégoriquement toutes les allégations selon lesquelles notre chaîne participerait à la divulgation de fausses informations en général et concernant la personne d'Emmanuel Macron ou l'élection présidentielle à venir à France"



Patricia Chagnon a quant à elle été poursuivie pour diffamation à cause d'une tribune publiée dans le magazine municipal d'Abbeville. Elle y écrit, sur le maire, de la ville, qu'il "est prêt à tout pour se faire élire. Il n’est pas à une affaire prêt pour continuer à profiter des privilèges à gérer et endetter la commune au profit de quelques-uns et au détriment du peuple qui l’a élu."



Le maire Nicolas Dumont a porté plainte et s'est constituant partie civile.