À Saint-Ouen, dans la Somme, François Ruffin mobilise contre la Loi travail

À Saint-Ouen (Somme) François Ruffin mobilise contre la Loi travail

Intervenants: François Ruffin, député France Insoumise ; Edouard Krysztoforski, militant "Picardie Debout" - Reportage de Pierre-Guillaume Creignou et Thomas Porlon. Montage de Stéphane Picard.

"Bonjour monsieur. Tenez, je suis votre député". C'est ainsi que se présente François Ruffin au contact des habitants. Pétitions pour l'emploi aidé, tractage, porte à porte avec ses militants... une opération qui rappelle la campagne électorale, à la différence que le député de la France Insoumise est désormais élu."Si les gens on vient les voir que pendant une élection, ils se disent 'Ah bah ouais, c'est bon, il a eu son ticket pour l'Assemblée et maintenant c'est terminé' explique le fondateur de Fakir, "c'est fatigant mais il faut trouver le moyen de maintenir le contact,."Et il s'agit surtout, pour le député de la première circonscription de la Somme, de mener la lutte hors de l'Assemblée nationale et sur le terrain, notamment contre la Loi Travail contre laquelle il veut mobiliser le plus possible."Faut leur dire que des fois il y a des chances pour qu'on gagne" confie François Ruffin.