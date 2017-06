VIDEO. Johnny Hallyday ému par ses fans motards qui l'escortent à Bruxelles

Merci de tout cœur à nos amis en Belgique pour cet accueil fabuleux #LesVieillesCanailles Publié par Laeticia Hallyday sur dimanche 11 juin 2017

Johnny Hallyday on Twitter Merci à tous mes amis motards belges pour votre accueil

Une belle surprise pour Johnny Hallyday. Ses fans motards belges lui ont réservé un accueil spécial à l'occasion de sa venue pour un concert desce dimanche soir au Palais 12.Une centaine de bikers ont réussi à repérer la voiture du chanteur français (dont le père était Belge) et l'ont escorté. Une scène filmée de l'intérieur de la voiture par la femme de, Laeticia et diffusée sur sa page Facebook avec ce message : "Merci de tout cœur à nos amis en Belgique pour cet accueil fabuleux".Dans cette vidéo de 8 minutes, on voit les bikers saluer un Johnny Hallyday visiblement ému. Tous tiennent à lui montrer leur soutien dans son combat contre la maladie.a annoncé il y a quelques mois qu'il était actuellement soigné pour un cancer du poumon. "C'est magique (...) Quel accueil mon amour, c'est fabuleux", dit-il à son épouse.

Ce samedi, Johnny Hallyday était à Villeneuve d'Ascq, au Stade Pierre-Mauroy pour la 1ère de la tournée des Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Une tournée de 17 dates qui passait donc par Bruxelles ce dimanche et se terminera début juillet.