Wavrin : une conductrice contrôlée à 4,32g d'alcool par litre de sang

"Il y a des records dont on se passerait bien !", écrit la gendarmerie du Nord sur sa page Facebook . 4,32g d'alcool par litre de sang, c'est effectivement un taux record. Ce contrôle a eu lieu ce vendredi à(près de Lille, dans les Weppes).Il faut rappeler que la limite légale est fixée à 0,5 g, qu'au-delà de 3 g/l, il y a un risque de coma et, au-delà de 5 g/l, il y a un risque mortel."Heureusement, elle a été interceptée avant de commettre un accident de la route !, pourquit la gendarmerie. On vous rappelle que la conduite en état d'alcoolémie est la cause de nombreux drames sur les routes du département."