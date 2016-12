Ligue 1 : une amende à Montpellier en cas de prise de poids pendant les fêtes

Une amende en cas de prise de poids

Les footballeurs du MHSC ont intérêt à faire gaffe pendant les fêtes de fin d'année.Les joueurs de Montpellier ont été pesés avant de partir en vacances le 21 décembre dernier. Ils vont reprendre l'entraînement samedi prochain : le 31 décembre. Ils passeront à nouveau sur la balance à leur retour et s'ils ont pris le moindre gramme, ils vont devoir payer une amende, selon France Bleu Hérault C'est Frédéric Hantz, l’entraîneur de Montpellier, qui l'a assuré lui-même sur la radio locale. Les joueurs devront payer une amende d'un euro par gramme pris. Si on fait le calcul, ça revient à 1.000 euros par kilo pris... quand même !Montpellier avait déjà mis en place cette règle pendant la trêve estivale. Et cela avait plutôt très bien fonctionné. Frédéric Hantz n'a pas précisé si le club héraultais donnera de l'argent aux joueurs s'ils perdent du poids pendant les fêtes. On lui posera la question à l'occasion.