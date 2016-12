Et si vous adoptiez à Montpellier un poussin manchot pour Noël ?

© Sanccob Jill l'un des manchots à adopter

A la rencontre des manchots du Cap

Le SANCCOB c'est quoi ?

Depuis son ouverture, l’aquarium Mare Nostrum participe à la préservation des manchots du Cap et soutient le SANCCOB via la sensibilisation de ses visiteurs et la mise en place de collectes de fonds.Pour Noël, l’aquarium Mare Nostrum lance l’opération « Coup de cœur pour les manchots » et propose à ses visiteurs d’y contribuer.Les visiteurs peuvent adopter un des manchots en cours de réhabilitation au SANCCOB. Après lui avoir choisi un nom, ils recevront un certificat et une lettre d’adoption, une photo de leur manchot et un sticker « I adopted a penguin » en guise de remerciement de la part du SANCCOB Pendant le nourrissage des manchots, les soigneurs proposent à leurs petits protégés des entraînements à but médical. Basés sur le volontariat et effectués deux fois par jour en public, l’objectif de ces entraînements est d’assurer le suivi des pensionnaires et de faciliter le contact en cas de manipulation. C’est l’occasion pour les visiteurs de venir à la rencontre de ces drôles d’oiseaux et de partager un moment privilégié avec les soigneurs et les animateurs.Depuis sa création en 1968, cette organisation à but non lucratif a soigné plus de 95 000 manchots ou autres oiseaux marins en danger (blessés, mazoutés, malade ou abandonnés). Une étude confirme d’ailleurs que la population sauvage de manchots du Cap est 19% plus importante grâce aux seuls efforts du SANCCOB sur la conservation de la faune mazoutée.C’est un leader reconnu à l’échelle internationale pour les solutions qu’il apporte à la faune mazoutée, la réhabilitation et l’élevage des poussins. Il contribue à la recherche sur les oiseaux côtiers, incite la population à prendre soin des oiseaux et éduque le grand public sur les comportements responsables à adopter pour la vie marine et l’environnement dont elle dépend.