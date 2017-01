Deux femmes retrouvées mortes à Molières-sur-Cèze, dans le Gard

2 femmes de 76 et 86 assassinées

Molières-sur-Cèze (30) : 2 femmes retrouvées mortes par arme blanche Deux femmes ont été retrouvées mortes ce vendredi à Molières-sur-Cèze, dans le Gard, probablement tuées par arme blanche. Une 3e personne a été légèrement blessée. Ce sont les pompiers qui intervenaient pour un incendie qui ont fait la macabre découverte, peu après 14h. - F3 LR - Reportage : P.Barbes et D.Pardanaud

Un sexagénaire en garde à vue

Les deux femmes ont été tuées à coups de couteau, dans un appartement de la Cité Laborie, un ancien quartier de mineurs, à flanc de montagne situé sur la commune de Molières-sur-Cèze, en Cévennes.La 3e victime, blessée à la main, a été hospitalisée à Alès.Les pompiers du Gard ont découvert les 2 corps lors de leur intervention pour éteindre un incendie au rez-de-chaussée d'une habitation de 2 étages.D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect âgé de 60 ans aurait frappé avec un couteau sa mère, âgée de 86 ans, à son domicile et une voisine, âgée de 76 ans, leur occasionnant "plusieurs plaies à la gorge", a indiqué à l'AFP vendredi soir le procureur de la République à Alès, Nicolas Hennebelle.Le fils de l'une d'elle, âgé d'une soixantaine d'années, a été interpellé par les gendarmes et est suspecté d'être responsable de ce double assassinat.Il aurait été retrouvé sur place avec un couteau à la main. Il a été placé en garde à vue.Le suspect, âgé de 60 ans, qui habite le même village des Cévennes gardoises que sa mère et qui, a précisé le procureur qui ignorait pour l'instant le mobile de l'agression.Placé en garde à vue notammentil doit faire l'objet d'un examen psychiatrique.Après avoir tué les deux femmes, le mis en cause a déclenché un incendie rapidement maîtrisé par les pompiers.L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Alès.