Double infanticide dans le quartier de la Chiennerie à Nancy

Un accident impliquant deux véhicules avec à leur bord une femme enceinte, un bébé de sept mois, et une autre conductrice, s'est produit jeudi 22 décembre à 19h30 à Lucey en Meurthe-et-Moselle, entre Toul et Ménil-la-Tour sur un axe très fréquenté. Il y a un blessé grave et deux légers.