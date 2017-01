Des gendarmes poursuivent des chameaux qui gambadent sur la route

© GNSI TMI Un fourgon a percuté l'un des trois chameaux

Il est 04h30 du matin le 10 janvier, lorsque les gendarmes du Groupe Nuit de Surveillance et d 'Intervention de la compagnie de Toulouse Mirail sont appellés à intervenir sur la commune de ST LYS. On leur a signalé la présence de chameaux qui divaguent dans les rues.Les militaires du GNSI découvrent les animaux à 500 mètres d'un cirque. Ils se sont échappés de leur enclos.Aussitôt les gendarmes s'empressent de réveiller les propriétaires du cirque, les 3 camélidés prennent la fuite et courent sur la route de Toulouse.Dans une zone non éclairée, un fourgon de livraison de journaux percute l'un des animaux qui malheureusement décède des suites de ses blessures.