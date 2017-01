Vendin-lez-Béthune : dans une enveloppe mystère, un don anonyme de plusieurs milliers d'euros au Secours Populaire

© JM. Vasco / France 3

"Énorme !"

Jacques Delelis, vice-président du comité local dedu, n'en revient toujours pas de ce qu'il a découvert le 26 décembre dernier dans sa boîte aux lettres. S'y trouvait une enveloppe blanche cartonnée avec un mot dessus : "Ceci est un don anonyme pour le Secours Populaire, c'est de l'argent propre je vous fais confiance ! C'est pour les gens modestes, joyeux Noël".A l'intérieur, des de billets de 5, 10, 20 et 50 euros, pour un montant total de...! Du jamais vu à Vendin."On est un peu surpris, on se pose des questions, on se demande d'où ça peut venir", raconte la présidente du comité local Maryse Toursel, qui a confirmé une information relayée par La Voix du Nord. "Des dons, on en a régulièrement. mais ce n'est jamais anonyme, déjà, et c'est toujours des petites sommes", poursuit-elle. Il a même fallu appeler le siège du Secours Populaire à Paris pour avoir les idées bien claires. L'argent a donc été déposé à la banque.Ledu comité de Vendin-Oblighem tourne "autour de 6000, 7000 euros", alors forcément, "c'est une somme énorme pour nous !"; s'enthousiasme Mme Toursel. "Cela va nous permettre peut-être d'envoyer des enfants en vacances, d'offrir une journée de parc, ou d'acheter du pétrole et du bois pour aider des gens à se chauffer. Ca nous apporte vraiment un plus...", a-t-elle expliqué.Les associatifs souhaitent témoigner dans la presse de cette belle histoire de Noël. "Il est tout à fait normal que cette personne sache que l'argent servira aux plus démunis", dit Mme Toursel. Selon elle, "c'est sans doute quelqu'un qui connaît bien le Secours Populaire, et qui connaît bien Mr Delelis", étant donné que c'est dans la boîte aux lettres personnelle du vice-président du comité local que l'argent a été déposé.