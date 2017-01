Meurtre dans le Jura : appel à témoins pour identifier une victime sur portrait-robot

© DR Le bracelet que portait la jeune femme.

Qui est cette, dont le corps sans vie et dénudé a été découvert enle 15 décembre dernier ? C'est la question prioritaire des gendarmes qui enquêtent sur le meurtre dont elle a été victime. La violence du crime a jusque là empêché toute identification de cette femme, qui de ne plus ne portaitUna donc été réalisé. "Le crâne présentait diverses fractures, notamment sur sa face avant, au niveau du visage, et donc ils ont effectué tout un travail de reconstruction de manière à pouvoir calquer un visage sur ces os reconstitués", a expliqué un enquêteur de la gendarmerie.L'de la victime a été envoyé dans 18 pays pour être comparé aux fichiers, sans succès., cette jeune femme n'aet avait une bonne hygiène corporelle. Elle portait au poignet gauche unartisanal au moment de la découverte de son corps.

C'est la section de recherches de la gendarmerie de Besançon qui est chargée de l'enquête. Un appel à témoins a été lancé pour tenter d'identifier la victime, qui a également été agressée sexuellement.