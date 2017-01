Meurtre à la prison de Vendin-le-Vieil : "Il avait décidé de supprimer un co-détenu", au hasard

Un "fou furieux"

© Faites Entrer l'Accusé Franck Siegler est le meurtrier présumé de Geoffrey Dubouver, le 9 janvier 2017 dans la prison de Vendin-le-Vieil.

On en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé lundi en début d'après-midi à la prison de haute sécurité de, dans la cellule de27 ans, tué vers 14h alors qu'il recevait le soutien d'un autre prisonnier de 28 ans pour la rédaction d'un courrier. Lede la République de Béthune Philippe Peyroux a apporté des premières précisions ce mardi sur le déroulé des faits.Alors que la porte de la cellule était ouverte, un autre détenu âgé de 49 ans,, qui passait un coup de téléphone à sa compagne dans le couloir, "est entré dans la cellule et rapidement il a sauté à la gorge de la victime et l'a étranglée", a rapporté le procureur. Siegler a probablement fait usage d'un lacet, ce qui devra être déterminé par l'autopsie en cours.L'enquête pour homicide volontaire menée par la police judiciaire de Lille devrait être requalifiée en "", la préméditation pouvant être retenue. "Il avait décidé de supprimer un co-détenu. Il n'y pas de règlement de compte, puisque la victime était incarcérée dans ce quartier depuis une huitaine de jours, donc ils ne se connaissaient pas. Il semblerait que c'est par hasard que c'est tombé sur ce détenu", a expliqué Mr Peyroux.a déjà été condamné pour uncommis en 1987, puis en 2010 pouren état de récidive. Il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuitéC'est un fou furieuxconfie une source policièreLors de ses premières auditions, le criminel a reconnu les faits "sans aucune émotion", voire un même sur un ton "revendicatif".Le détenu de, employé du service général de la prison (nettoyage, distribution des repas etc), est lui aussi en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à déterminer si il est impliqué dans la mort de, ce qu'il nie, malgré sa présence dans la cellule au moment du crime.Geoffrey Debouver, 27 ans, purgeait une peine de 20 ans pour le meurtre de Simon Cordier le 30 décembre 2011 à Lille-Fives.